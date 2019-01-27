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محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن

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ملتقى “صحافيون” يناقش تنظيم “الإخوان بين الإرهاب والتضليل “

ملتقى “صحافيون” يناقش تنظيم “الإخوان بين الإرهاب والتضليل “
http://almnatiq.net/?p=685555
المناطق -الرياض

ينظم ملتقى “صحافيون ” مساء غدا الثلاثاء بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة محاضرة بعنوان “تنظيم الإخوان ..إرهاب وتضليل ” بمشاركة عدد من المختصين في شؤون الجماعات الأسلامية ، يتحدث فيها الخبير السياسي الدكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى السابق والدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأستراتيجية بالكويت والمحلل السياسي الأستاذ / حمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة ، ويحاورهم الأستاذ / علي الهمامي في قاعة فندق أوليان بمدينة الرياض .
وستناقش الندوة الجناح العسكري الجهادي لتنظيم الإخوان وأبرز الحركات الأرهابية التي انبثقت من رحم الجماعة ، والعلاقة بين التنظيمات الإرهابية والجناح السياسة للجماعة ، والمخططات التي دعمتها الجماعة لإشاعة الفوضى في الوطن العربي والتي مولت من قطر وعلاقة الأخيرة بمشاريع الربيع العربي .

يأتي ذلك ضمن مشاريع الملتقى التي تعزز مبادئ التوعية في المجتمع لمنع أي افكار متطرفة تساهم في انتشار الأفكار المغلوطة والتي تؤثر على اللحمة الوطنية.

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