مسؤولين يشيدون بمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور وما أحتواه من معروضات “موغله” في تاريخ البشرية

المناطق - الرياض

أشاد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور التابع للهيئة العامة للسياحة التراث الوطني المشارك في معرض اللوفر في أبو ظبي، حيث قال بأن المعرض منحني أنطباع جميل، وأعلم بأن المعرض هذه المحطة الخامسة عشرة له وهذا دليل على ثرائه وثراء المملكة العربية السعودية بتاريخها وتعاقب الحضارات على مر العصور منذ حضارة ما قبل الميلاد وصولاً إلى ما بعد الميلاد إلى بداية الحضارة الإسلامية، ومنطقتنا في الجزيرة العربية هي موطن للحضارات.

وقال:”وزير التعليم عند مشاهدة بعض المعروضات في المعرض ربما من بعض المناطق الأثرية التي تم أكتشاف الآثار فيها لوجدنا أنها تفوق آلاف السنين قبل الحضارة اللحيانية والدادانية وغيرها، وأضاف هذا دليل على أن المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية عموماً هي موطن للحضارات بل ربما قد تكون هي منبع الحضارات لكل العالم وتنوع الجانب الحضاري فيها.

واشار الدكتور آل الشيخ بقوله الآثار تذكرنا بحضارة وتاريخ البشر وطرق حياة وجوانب أقتصادية عاشتها تلك الحضارات، كما تذكرنا بطريقة تكاملية إلى أهمية التعليم وأهمية دراسة وتحليل هذه الآثار، وأن العالم الذين كانوا قبلنا أعتمدوا على التعليم والتدريب والتمهين من أجل أن يعيشوا في ظل الظروف التي كانوا يعيشون فيها.

وبين وزير التعليم بأن نحن الآن في حضارة أخرى ومتغيرات أخرى ويجب أن نبحث عن أدوات أخرى وأن نطور للقرن الواحد والعشرين بكل أمكانياتنا وأن نستفيد ونتعلم الدروس من الحضارات السابقة، وأعتقد بأن هذا معلم حضاري ومعلم ثقافي وتاريخي يجمع كل معالم الحضارة والتاريخ والأقتصاد والأجتماع في موقع واحد.

وأضاف روائع آثار المملكة عبر العصوروبدون شك يعطي المملكة البعد الحضاري والتاريخي والإنساني لحضارة المواطن السعودي والسعودية ولما قامت عليه وأنها ممتدة في عروقها إلى آلاف السنين وأن هذه الحضارة قائمة على تاريخ عريق وتتابع حضارات، والمعروضات هنا أكشتفها علماء سعوديين وتم تصنيفها ودراستها من أجل الأفادة منها، ولا شك بأن المواطن يستفيد منها والطالب والباحث والقارئ للتاريخ والتراث يستفيد منها ويتعلم منها في مختلف الأبعاد ويثري الحضارة الإنسانية.

من جانبه أشاد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض روائع الآثار حيث قال بأنني فوجئت بحجم المعروضات وقدمها وتنوعها وحرفة الإنسان السعودي سواء الحضارات القديمة التي كانت موجودة أو إلى الحضارات الحالية التي كانت موجودة، وأعتقد بأنه عمل رائع يشكر عليه القائمين بالترويج لهذا المعرض ووجودة أيضاً في متحف اللوفر أبو ظبي يعكس مدى التشارك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية في عرض حضاراتنا للعالم.

وأضاف القرقاوي:اليوم لدينا مليون زائر لهذا المعرض ونفتخر بأن المعروضات الموجودة والتحف التي كانت موجودة في الحضارات المتراكمة في المملكة العربية السعودية تعرض في اللوفر أبو ظبي.

واشار وزير شوؤن مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن التنوع الحضاري الموجود والكتابات الموجودة وبعض الأحجار مكتوب عليها بخطوط آرامية وبعضها بخط المسند تنوع جميل جداً وكذلك قدم المعروضات حيث أن بعض المعروضات تعود إلى أكثر من 90 ألف سنة ماضية وتعتبر من أقدم الحضارات البشرية أن لم قد بدأت الحضارة البشرية في الجزيرة العربية وكذلك التنوع في طريقة العرض وفي المنحوتات والمجسمات الموجودة يعكس مدى أبداع إنسان المنطقة منذوا قديم الزمان، وإن شاء الله مع 2030 ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمملكة خاصاً في القطاع السياحي سيكون لها تأثير كبير على العالم سياحياً وكذلك المنطقة.