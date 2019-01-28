احدث الأخبار

التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية
أبرز المواد
 بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم 330330
أبرز المواد
 مدني القصيم يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة و العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 “التدهيل” … مرحلة بناء الثقة بين الصقّار والصقر
أبرز المواد
 مدني الرياض يدعو للحيطة خلال موجة الغبار
أبرز المواد
 خالد العوفي مديرًا للتواصل المؤسسي بتجمع الرياض الأول
مجتمع المناطق
 محافظ حفرالباطن يدشن عدد من المشاريع التطويرية في صحة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 40 ألف طالب وطالبة في مشروع ( مدارس عسير الخضراء)
منطقة عسير
التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية

التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية

أبرز المواد
بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة

بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أبرز المواد

مدني القصيم يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية

مدني القصيم يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية
http://almnatiq.net/?p=685582
المناطق - بريدة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع  استمرارها على المنطقة  وفقاً للتوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة  ودعت مديرية الدفاع المدني  بالمنطقة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من خطر على الانسان والممتلكات .. وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة  على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها  الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم التهاون في اتباعها .

واوضح المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان الدفاع المدني بالقصيم  يعمل على متابعة تلك التغيرات والعمل على  تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كا فة المخاطر  من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

روابط ذات صلة

التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية

التحالف : إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية
بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة

بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة
الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*