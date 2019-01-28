مدني القصيم يدعو لتوخي الحذر نتيجة التقلبات الجوية

المناطق - بريدة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة وفقاً للتوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع من مواطنين ومقيمين إلى توخي الحيطة والحذر ، وعدم المجازفة بالأرواح والممتلكات مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب لما تشكله من خطر على الانسان والممتلكات .. وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم التهاون في اتباعها .

واوضح المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان الدفاع المدني بالقصيم يعمل على متابعة تلك التغيرات والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كا فة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .