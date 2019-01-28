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هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم 330330

هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للإبلاغ عن رسائل الاحتيال عبر الرقم 330330
http://almnatiq.net/?p=685585
المناطق - واس

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، دعوتها لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS،
التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ “الإبلاغ عن رسائل الاحتيال”، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330.

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