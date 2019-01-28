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أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=685588
المناطق - بريدة

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح العميرة.

وأطلع سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء على الجهود التي تبذل من قبل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة , حيث تسلم سموه تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف عن مشاركة الرئاسة العامة في حج عام 1439هـ متضمناً منجزات المراكز التوجيهية للرئاسة ، كما تسلم سموه نسخة من تقرير المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه ، الذي نظمته الرئاسة العامة للهيئة مؤخراً بالرياض ، كما أطلع سموه على نسخة من شهادة الجودة العالمية الآيزو ISO الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global  للهيئة في مجال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن , ومجموعة من السجل العلمي للبحوث العلمية المختارة للمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد سمو أمير القصيم حرص قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهما الله ـ ، على تطبيق تعاليم ديننا الإسلامي وعلى كل ما فيه خير للوطن وأبنائه ، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام ، وجهود توعوية وتثقيفية في المجتمع لأداء رسالتها في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقدّم العميرة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم , على دعمه المتواصل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة ، وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة , راجياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود .

 

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