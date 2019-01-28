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الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

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الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم

الأمير سعود بن نايف يسلّم مستفيدي “إخاء” منازلهم
http://almnatiq.net/?p=685593

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مفاتيح المنازل لخمسة من المستفيدين والمستفيدات من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “إخاء” خلال استقباله سموه لمنسوبي المؤسسة.

وبارك سموه للمستفيدين والمستفيدات من المنازل، مؤكداً على أن تأمين المسكن المناسب يحقق الاستقرار الاجتماعي والحياتي لليتم.

وشدد سموه على أهمية الاهتمام بناء شخصية اليتم وتقديم البرامج التنموية التي تعزز من دوره في المجتمع وتمكنه من الالتحاق بالفرص الوظيفية المناسبة لتأمين واستقرار حياته المستقبلية.

واستعرض سموه خلال اللقاء البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة لرعاية الأيتام بعد انتهاء مدة اقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية وتوفير الرعاية والاهتمام والمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم.

وفي ختام الاستقبال قدم سموه الشكر للداعمين للمؤسسة من رجال الأعمال في المنطقة الذين ساهموا في دعم تنفيذ البرامج والفعاليات داعياً الله سبحانه وتعالى بأن يجزل للداعمين الأجر والمثوبة ويجزيهم عن ما قدموه للأيتام خير الجزاء.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز العمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأبنائه الأيتام وتوجيهاته السديدة ومتابعته لأنشطة وفعاليات المؤسسة في المنطقة.

 

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