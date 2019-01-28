بالدائري والعزيزية والسلام .. أمطار ساعات تغرق شوارع مفصلية بالمدينة

المناطق - المدينة المنورة

كشفت أمطار لم يستمر هطولها طويلا على المدينة المنورة سوء التصريف لتجمعات المياه على طرقات وشوارع مفصلية بالمدينة الأمر الذي أدى إلى شل حركة السير ووقوع عددمن الحوادث وتعطل المركبات

وسط حيرة من سالكيها الذين لجأ البعض منهم لترك مركبته على الطريق لتواجه مصيرها فيما تحول البعض منهم لمنقذين وتقديم العون والمساعدة للمركبات التي غرقت بالدائري الثاني والعزيزية والسلام بالسحب والدفع في الوقت الذي تحركت فيه فرق الإنقاذ الدفاع المدني والهلال الأحمر ، كما بدأت البلديات من خلال فرقها وآلياتها بسحب تجمعات المياه ، كما تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تنتقد سوء التصريف لمياه الأمطار على تلك الطرقات وطرحوا مطالبهم بضرورة وضع حلول عاجلة بما يترجم ما تشهده المنطقة من تطور وما يحقق أيضا السلامة العامة للجميع .