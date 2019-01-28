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الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء

الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء
http://almnatiq.net/?p=685605
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء صباح هذا اليوم 22 جمادى الأولى 1440هـ  الموافق 28 يناير 2019 م بمكتب سموه بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن أحمد العرفج وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد سموه خلال اللقاء على ضرورة تفعيل شركات القطاع الحكومي والخاص للتعاون مع الجمعية فيما يخدم مبادرات الجمعية وخاصة أعمال السلامة .

فيما قدم الدكتور العرفج نبذه مختصرة عن أهداف واستراتيجية الجمعية ، وقام العقيد دكتور/ عمار المغربي نائب رئيس الجمعية بعرض موجز لإنجازات الجمعية للعام الماضي 1439هـ وما تضمنته من مبادرات ومشاريع قامت بها الجمعية من توقيع اتفاقيات مع هيئات ووزارات مختلفة مثل ( وزارة التعليم ، هيئة الرياضة ، وزارة الداخلية ، الهيئة السعودية للمهندسين ، وغيرها )  بالإضافة إلى إقامة المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع برعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود حفظه الله.

وفي ختام اللقاء دشين سمو أمير المنطقة الشرقية موقع الجمعية الإلكتروني www.sasf.info ،

 

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