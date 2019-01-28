مكتب العمل بالخبر ينفذ ورشة عمل عن برنامج ( حماية الاجور)

الخبر - منال الدوسري
نفذ مكتب العمل بمحافظة الخبر صباح اليوم الاثنين وبحضور موظفي المكتب من القسمين الرجالي والنسائي، ورشة عمل عن برنامج ( حماية الاجور) وبرئاسة مدير المكتب منصور آل بن علي.
قدم الورشة الأستاذ: جعفر الكويتي، تناول فيها أهمية برنامج حماية الأجور و أهدافه و كذلك تم الاطلاع على اخر التحديثات الوزارية عن البرنامج.
فيما اوضح الاستاذ : منصور بن علي مدير المكتب عن أهمية هذي الورش التي تعطي معلومات قيمة للموظفين في مختلف التخصصات واخر ما تم تحديثه من قبل الوزارة بشكل دوري وتاتي هذي الورشة من ضمن ورش العمل التي يتم تقديمها لمنسوبي و منسوبات المكتب.
الجدير بالذكر بأن نظام حماية الأجور هي خدمة تمكن المنشآت من تقديم إثبات دفعها لأجور العاملين فيها لتحديد مدى التزام المنشآت بدفعها بالوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها.
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