مكتب العمل بالخبر ينفذ ورشة عمل عن برنامج ( حماية الاجور)

الخبر - منال الدوسري

نفذ مكتب العمل بمحافظة الخبر ص باح اليوم الاثنين وبحضور موظف ي المكتب من القسمين الرجالي و النسائي، ورشة عمل عن برنامج ( حماية الاجور) وبرئاسة مدير الم كتب منصور آل بن علي.

قدم الورشة الأستاذ: جعفر الكو يتي، تناول فيها أهمية برنامج ح ماية الأجور و أهدافه و كذلك تم الاطلاع على اخر التحديثات الو زارية عن البرنامج.

فيما اوضح الاستاذ : منصور بن علي مدير المكتب عن أهمية هذي ا لورش التي تعطي معلومات قيمة ل لموظفين في مختلف التخصصات واخر ما تم تحديثه من قبل الوزارة ب شكل دوري وتاتي هذي الورشة من ض من ورش العمل التي يتم تقديمها لمنسوبي و منسوبات المكتب.

الجدير بالذكر بأن نظام حماية ا لأجور هي خدمة تمكن المنشآت من تقديم إثبات دفعها لأجور العامل ين فيها لتحديد مدى التزام المن شآت بدفعها بالوقت المحدد وبالق يمة المتفق عليها.