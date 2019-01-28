فحوصات دقيقة لأطباء الولادة ببريدة تكشف أسباب التقيء المتكرر لطفل

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أسهمت الفحوصات الدقيقة – بفضل من الله – بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة في تشخيص حالة طفل حديث الولادة كان يعاني من مشاكل تنفسية وتقيء متكرر ، ليكتشف الأطباء أنه يعاني من إنفتاق بالمعدة بإتجاه الصدر تم إجراء عمل جراحي ناجح إختفت معه تلك الأعراض .

و وفقاً للتفاصيل الطبية ، فإن أطباء المستشفى كان قد أجرو فحوصات طبية شاملة وأشعة تشخيصية لمعرفة الأسباب ودوافع الحالة المرضية لطفل حديث الولادة يعاني من مشاكل تنفسية وتقيئ متكرر في أوقات متفاوتة ، لتبين بأن لديه إنفتاق بالمعدة نحو الصدر

، ليستقر الرأي الطبي ، بإجراء عمل الجراحي بالإستعانة بالمنظار بإرجاع المعدة للبطن مع إصلاح الفتق ، وتم العملية بنجاح تام.

وبينت المعلومات الطبية بأن حالة الطفل تحسنت بعد الجراحة ، وتم إرضاعه بشكل طبيعي ، دون أية مشاكل ، وخرح من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة .