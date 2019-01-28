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نائب أمير جازان يستقبل محافظ ورئيس بلدية بيش

نائب أمير جازان يستقبل محافظ ورئيس بلدية بيش
http://almnatiq.net/?p=685623
جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقه جازان ، في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحة , ورئيس بلدية بيش المهندس رمزي بن هادي دغريري وعددا من منسوبي البلدية .

واستهل سمو نائب أمير المنطقة اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطن والمقيم, متمنياً لمحافظ بيش ورئيس البلدية ، التوفيق في تقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم بالمحافظة من المشروعات والخدمات البلدية والتنموية التي تسهم في ابراز المحافظة لاسيما وأنها اصبحت واجهة المنطقة اقتصاديا.

وشدد سموه نائب أمير جازان على أهمية الدور المناط البلدية ومساهمتها الفعالة في دفع عجلة التنمية بالمنطقة من خلال تظافر الجهود مع المحافظة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات بمختلف مراكز وقرى محافظة بيش, وتحديد الاحتياجات الفعلية والآليات والخطط الكفيلة بتوفير تلك الاحتياجات وتنفيذ المشروعات ومتابعتها منذ الرفع بها لجهات الاختصاص وحتى تنفيذها على أرض الواقع.
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء لشرح مفصل عن المشروعات والخدمات التي تقع في إطار العمل والجهود المبذولة بما يضمن تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم, إلى جانب استعراض برامج وخطط وآليات لتطوير محافظة بيش والمراكز والقرى التابعة لها.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل والخدمات البلدية المقدمة بمختلف, والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ, والسبل الكفيلة بتنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ومنها المشروعات المؤدية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية , انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائب أمير جازان .

من جانبه أعرب محافظ بيش عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير منطقة جازان وما استمع إليه والحضور من توجيهات, سائلين الله تعالى للجميع العون والسداد لخدمة أهالي محافظة بيش و المقيمين بها.

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