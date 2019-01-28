بعد تداول مقطع المقبرة .. بلدية ضباء مياه الأمطار تسربت للمقبرة بدون اي ضرر

تبوك - علي العميري

اكد المتحدث الاعلامي لبلدية محافظة ضباء بندر خليل الجابر بأنه اشارة إلى المقطع المتداول لدخول الأمطار في مقبرة المروج في محافظة ضباء فإن البلدية تود توضيح أن المقبرة المذكورة مسورة منذ 30 عاماً وبنيتها العامة في حالة جيدة ومؤمنة وأن موقعها الجغرافي في منخفض طبيعي بالنسبة للمنطقة المحيطة بها ونظراً لغزارة الأمطار التي هطلت على المحافظة فقد تسربت بعض المياه من باب المقبرة واتجهت بميول طبيعي تجاه فتحات التصريف دون أن تحدث أي أضرار ولله الحمد علماً أن المقابر تعتبر من المناطق المفتوحة وغير المغطاة والتي تتعرض للأمطار بشكل متوقع وطبيعي وتفيض فيها المياه احياناً في حال الأمطار الغزيرة حيث تراقب البلدية جميع مقابر المحافظة بعد كل حالة مطرية وتتجاوب مع اي بلاغات وتقوم بالصيانة اللازمة لها ومتابعة اي هبوطات او احتياج بعض القبور للإصلاح حفاظاً على حرمة الموتى.