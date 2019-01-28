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الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين إمارة المنطقة وأمانة جدة

الأمير خالد الفيصل يشهد مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين إمارة المنطقة وأمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=685639
المناطق - جدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين إمارة المنطقة وأمانة جدة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للاستفادة من الخدمات التقنية والبحثية في المدينة في مجال أعمال الإمارة والأمانة التي تساهم في تنفيذ خطط التنمية.
وتهدف الاتفاقيات أيضاً إلى دعم جهود الإمارة والأمانة في مراقبة التعديات ومعرفة التغييرات البيئية والعمرانية وتقييم مستوى الخدمات العامة وسبل المحافظة عليها والمساهمة في تحديد وكشف أماكن تجمعات المياه ودعم جهود الأمانة في إزالة التشوهات في المدينة بشكل عام، كما ترمي إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بمدينة الملك عبدالعزيز المتعلقة بالبحوث والعلوم والتقنيات التي تخدم إمارة المنطقة وأمانة محافظة جدة، كما ستعمل المدينة على توظيف تقنية الاستشعار عن بعد من خلال الصور الفضائية عالية الوضوح  وأنظمة التحليل المكاني التي تساهم في تحديث الخرائط وبناء أنظمة نظم معلومات جغرافية تدعم اتخاذ القرار وتساهم في العملية التنموية.
ووقع الاتفاقية وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور مصطفى بلجون ونائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي المفوض الدكتور محمد بن صالح العذل، ووكيل أمين محافظة جدة للتعمير المهندس فارس رجب ، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين .

 

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