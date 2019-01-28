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وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف

وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف
http://almnatiq.net/?p=685644

صادق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، كما وجّه معاليه بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية(SIPA) خلال الشهرين القادمين .
وبين وكيل الإعلام الداخلي الأستاذ سعود بن نصار الحازمي حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف، موضحاً أن القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتراوح بين الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين على الأسواق والمحلات التي تزاول  أنشطة تدخل في اختصاص حقوق المؤلف.

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