محافظ املج يتابع اصلاح الطرق المتضررة بالسيول

أملج - علي العميري

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي صباح اليوم عدد من المراكز المتضررة بعد هطول امطار غزيرة على محافظة املج ومراكزها سالت على اثرها الاودية والشعاب وتأثرت منها بعض الطرق التي نفذتها البلدية في وقت سابق بمواصفات محدودة ماجعل النقل ترفض استلامها واصبحت عرضة للتأكُل والتمزق عند هطول الامطار ويتم صيانها بقطع ترابية ماتلبث الا ان تجرفها السيول مرة اخرى مع أجزاء جديدة من ماتبقى من الاسفلت ، الامر الذي وصل بالمواطنين لحالة يأس من اصلاح طرق قراهم من جديد وبمواصفات عالية.

والتقى “البازعي” خلال جولته برئس بلدية املج المهندس ناجي غبان ومدير مكتب التعليم هاشم الشريف خلال جولة كل منهما فيما يتعلق بادارته ، ورئيس مركز مرخ حمدان الفايدي ورئيس مركز عمق عطالله الجهني ومدير ادارة الطرق بمحافظة ضبا المهندس عبدالله العمري الذي يشرف على كافة طرق المحافظات.

ووقف “البازعي” خلال جولته على اصلاح الطرق التي تأثرت من جراء السيول كطريق مرخ وفشيغ والعنبجة وطريق عمق وكتان ووجه الفرق الميدانية بمعالجة تقطع الطرق كي يصبح متاحا لخدمة الاهالي ومعلمي ومعلمات مدارس القرى واصلاح الطرق الفرعية الداخلية في المراكز لخدمة احيائها.