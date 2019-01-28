نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة المجمعة

المناطق - الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح اليوم إلى محافظة المجمعة مستقلاً قطار الشمال , وذلك في إطار برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه عند محطة المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمحافظة .

وقام سمو نائب أمير الرياض بجولة تفقدية على محطتي الرياض والمجمعة اطلع فيها على آلية العمل والمرافق في المحطات والأنظمة التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة .

كما توجه الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى محافظة المجمعة يرافقه سمو محافظ المجمعة حيث التقى بالأهالي ورؤساء المراكز والمسؤولين واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في المحافظة .

وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تلمس احتياجات المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم معرباً عن سعادته بها ولقاء أهالي المحافظات .

وأكد سموه في تصريح صحفي الاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لجميع طلبات المحافظات والعمل المشترك والتعاون مع أهاليها لتطوير بيئاتها وجعلها أماكن جذب لازدهار المنطقة والوطن