احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” : توضيح بخصوص الصوديوم والرقم الهيدروجيني في المياه المعبأة – صور
أبرز المواد
 تزامناً مع إفتتاحها اليوم .. شاهد: قاعات سينما “رد سي مول” والصالات بجدة
أبرز المواد
 ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية
أبرز المواد
 بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا
أبرز المواد
 الأرصاد في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 ولي العهد يحضر منتدى تطوير الصناعة الوطنية
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات البلدية
منطقة الرياض
 بوقت قياسي أمانة المدينة المنورة تنجح في تصريف وسحب مياه الأمطار من الأحياء والطرقات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة المجمعة
أبرز المواد
 محافظ املج يتابع اصلاح الطرق المتضررة بالسيول
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يلتقي سفير دولة الإمارات
أبرز المواد
 أم مشعل تهدي خالد الفيصل قطعة قُماش استغرق نسجها قرابة الشهرين
أبرز المواد
“الغذاء والدواء” : توضيح بخصوص الصوديوم والرقم الهيدروجيني في المياه المعبأة – صور

“الغذاء والدواء” : توضيح بخصوص الصوديوم والرقم الهيدروجيني في المياه المعبأة – صور

أبرز المواد
تزامناً مع إفتتاحها اليوم .. شاهد: قاعات سينما “رد سي مول” والصالات بجدة

تزامناً مع إفتتاحها اليوم .. شاهد: قاعات سينما “رد سي مول” والصالات بجدة

أبرز المواد
ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

أبرز المواد
بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا

بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا

أبرز المواد

نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة المجمعة

نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=685665
المناطق - الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح اليوم إلى محافظة المجمعة مستقلاً قطار الشمال , وذلك في إطار برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .
وكان في استقبال سموه عند محطة المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمحافظة .
وقام سمو نائب أمير الرياض بجولة تفقدية على محطتي الرياض والمجمعة اطلع فيها على آلية العمل والمرافق في المحطات والأنظمة التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة .
كما توجه الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى محافظة المجمعة يرافقه سمو محافظ المجمعة حيث التقى بالأهالي ورؤساء المراكز والمسؤولين واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في المحافظة .
وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تلمس احتياجات المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم معرباً عن سعادته بها ولقاء أهالي المحافظات .
وأكد سموه في تصريح صحفي الاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لجميع طلبات المحافظات والعمل المشترك والتعاون مع أهاليها لتطوير بيئاتها وجعلها أماكن جذب لازدهار المنطقة والوطن

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” : توضيح بخصوص الصوديوم والرقم الهيدروجيني في المياه المعبأة – صور

“الغذاء والدواء” : توضيح بخصوص الصوديوم والرقم الهيدروجيني في المياه المعبأة – صور
تزامناً مع إفتتاحها اليوم .. شاهد: قاعات سينما “رد سي مول” والصالات بجدة

تزامناً مع إفتتاحها اليوم .. شاهد: قاعات سينما “رد سي مول” والصالات بجدة
ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

ولي العهد يضع الاعتماد على الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*