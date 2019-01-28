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بوقت قياسي أمانة المدينة المنورة تنجح في تصريف وسحب مياه الأمطار من الأحياء والطرقات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها

بوقت قياسي أمانة المدينة المنورة تنجح في تصريف وسحب مياه الأمطار من الأحياء والطرقات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها
http://almnatiq.net/?p=685668
المناطق - المدينة المنورة

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في المواقع الغير المخدومة بشبكة التصريف في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية خلال وقت قياسي رغم استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ فجر اليوم الأثنين بمنطقة المدينة المنورة.

وأعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن جاهزية واستعداد الآليات والمعدات والكوادر البشرية قبل هطول الأمطار بـ 24 ساعة ، حيث تم البدء فوراً بتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للحالات المطرية ، و استنفار جميع الآليات والمعدات والكوادر البشرية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار ، وذلك تطبيقا لخطة عمل مسبقة. حيث تأتي الخطة على عده مراحل تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الاولى من فتح الطرق الرئيسية والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين والتي انتهت منها الأمانة خلال الساعات الاولى. وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وانهاء جميع الملاحظات.

فيما تواصل الأمانة ممثلة بوكالاتها وبلدياتها الفرعية والضواحي و الإدارات المختصة بالأمانة جهودها لاستكمال معالجة جميع المواقع الأخرى ذات التكورات المتوسطة والبسيطة داخل الأحياء .

الجدير بالذكر أن عدد الآليات والمعدات المشاركة خلال الحالة المطرية بلغت 285 معده وآلية وبلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة  1260فرداً. فيما رفعت الأمانة وبلدياتها الفرعية والضواحي جاهزيتها لأي حالات مطرية قادمة بمشيئة الله تعالى .

وتهيب أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي ملاحظات التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة ” 940 ” أو عبر تطبيق ” أمانتي 940 ” أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب ” 0548990940 ” أو عن طريق حسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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