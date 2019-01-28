بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا

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حجز المنتخب الياباني مقعدًا في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات؛ بعد فوزه 3/0 على إيران، في نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين اليابان وإيران، لكن الشوط الثاني كان مثيرًا.

وافتتح يويا أوساكو التسجيل للساموراي في الدقيقة 56 بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من تاكومي مينامينو؛ بعد هفوة إيرانية.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني لليابان من ركلة جزاء في الدقيقة 67، احتسبها الحكم بعد خطأ من مرتضي بورعلي كنجي.

وعزز جينكي هاراغوتشي تقدم اليابان بالهدف الثالث في الدقيقة 92.