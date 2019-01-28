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بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا

بالفيديو : اليابان تسحق إيران بثلاثة أهداف وتتأهل لنهائي كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=685688
المناطق_الرياض

حجز المنتخب الياباني مقعدًا في المباراة النهائية لكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات؛ بعد فوزه 3/0 على إيران، في نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي بين اليابان وإيران، لكن الشوط الثاني كان مثيرًا.

وافتتح يويا أوساكو التسجيل للساموراي في الدقيقة 56 بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من تاكومي مينامينو؛ بعد هفوة إيرانية.

وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني لليابان من ركلة جزاء في الدقيقة 67، احتسبها الحكم بعد خطأ من مرتضي بورعلي كنجي.

وعزز جينكي هاراغوتشي تقدم اليابان بالهدف الثالث في الدقيقة 92.

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