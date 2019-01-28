أخصائية تجميل تحذر من استخدام المكملات الغذائية لتجميل البشرة

المناطق_منال الدوسري

حذرت متخصصة في التجميل، من إستخدام أي نوع من المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب أو عمل فحص للمعادن والفيتامينات لتجميل البشرة، مبررة ان ذلك قد يزيد من الخلل الموجود في الجسم، مطالبة بعمل الفحص لتحديد المكملات التي يحتاجها الجسم.

وتناولت د. بشرى سامي الصقير، أخصائية تجميل، خلال محاضرة بعنوان “كيف تحافظين على بشرة أكثر شباباً وحيوية” في جمعية فتاة الخليج بالخبر أمس، جوانب عديدة لمقاومة الشيخوخة من الداخل والمعنى الحقيقي لمقاومة الشيخوخة، مبينه ان تقارير الأمم المتحدة أفادت أن عمر الإنسان في ازدياد على مر السنين مما يتطلب المحافظة على حيوية الجسم ومقاومة الشيخوخة التي تطورت بتقدم الطب ودخول تقنيات حديثة تمكننا من التعرف على العوامل المؤدية للشيخوخة وكيفية مقاومتها.

وأشارت ان تحليل البشرة والشعر ضروري من أجل أخذ فكرة واضحة عن مشاكل البشرة والشعر وبالتالي التوجه للعلاج المناسب، لافته أن التحليل ممكن أن يظهر بعض مشاكل البشرة المستقبلية المحتملة وبالتالي نستطيع معالجتها مبكرا قبل ظهورها على سطح البشرة.

كما استعرضت أحدث هذه التقنيات لفحص المعادن في الجسم وتحليل البشرة والشعر، بالإضافة إلى أحدث تطورات مستحضرات العناية بالبشرة والتي تعتمد منهجيتها على صنع المستحضر الخاص بكل بشرة حسب احتياجاتها باستخدام مواد خام نشطة.

وأوضحت ان عملية الشيخوخة تتم عن طريق آليتيين رئيسيتين: الداخلية مثل الجينات والهرمونات ونقص المناعة، والتي لا يمكننا أن نتحكم بها، والخارجية مثل التعرض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والتدخين والغذاء السيء، وهذي يمكننا أن نتحكم بها وتغير نمط حياتنا إلى نمط صحي يمكن أن يؤخر الشيخوخة.