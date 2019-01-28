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صدمة.. فتاة بريطانية عطست فخرج من أنفها ما لم تتوقعه !

صدمة.. فتاة بريطانية عطست فخرج من أنفها ما لم تتوقعه !
http://almnatiq.net/?p=685707
المناطق_متابعات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشابة البالغة من العمر 20 عامًا، لاحظت خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها “نوبة عطس” شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007 بعد أن بحثت عنه لمدة 12 عام.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” اكتشفت “تومبسون” الخاتم في المخاط الذي خرج من أنفها، وفق ما ذكرت صحف “ديلي ميل” و”ذي صن” و”ميرور” البريطانية، موضحة أنها لاحقًا استنتجت أن الخاتم ربما علق في أنفها “بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها.”
وكانت خبيرة التجميل أبيغيل تومبسون، وهي من منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن

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