وزير العمل يرعى حفل تدشين جمعية شراكة

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يرعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي حفل تدشين جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة) مساء الأربعاء القادم على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض.

وقد ثمن اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام رئيس مجلس إدارة الجمعية هذه الرعاية مؤكداً على أنها تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تنمية وتطور المجتمع.

وأشار إلى أن الجمعية ستستعرض خلال حفل تدشينها كافة البرامج والفعاليات التي نفذتها خلال مسيرة عامها الأول من تدريب وتطوير وتأهيل وكذلك الترفيه بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، كما ستطلق برامجها للعام الحالي 2019م.

وبين بأن الجمعية من خلال رسالتها تسعى إلى تحسين بيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في كافة الميادين سواء التعليمية والاجتماعية و الثقافية وكذلك الاقتصادية بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية والحديثة لدمج هذه الفئات بالمجتمع والعمل على تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم وما إلى ذلك لنصل بذلك إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى إمكانية رفع مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي.