تحذير من شركة الكهرباء لأهالي المدينة

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دعت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين في المدينة المنورة وما جاورها إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شبكات النقل الكهربائية ومحطات التحويل، خاصة خلال هطول الأمطار وفي حالة السيول الجارفة التي قد تتسبب في حدوث انقطاعات خارجة عن إرادة الشركة.

وأضافت السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الفرق الفنية تعمل حاليا على إعادة الخدمة للمتأثرين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).