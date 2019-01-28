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المدينة.. تنبيه لمستخدمي طريق «الغمر – المزرع»

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المدينة.. تنبيه لمستخدمي طريق «الغمر – المزرع»

المدينة.. تنبيه لمستخدمي طريق «الغمر – المزرع»
http://almnatiq.net/?p=685717
المناطق_المدينة

وجهت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تحذيراً لمستخدمي طريق ”الغمر – المزرع“؛ بسبب هطول الأمطار وتجمعات المياه خاصة بالقرب من تقاطع “المهد – العمق”.

وناشدت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” مستخدمي الطريق، بتوخي الحذر من مياه الأمطار، وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق.

وكان الدفاع المدني قد حذَّر المواطنين والمقيمين، في وقت سابق، من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد على بعض المناطق وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن تجمعات المياه.

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