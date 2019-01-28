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توضيح من «أمانة جدة» عن انتشار «صرصور الليل»

توضيح من «أمانة جدة» عن انتشار «صرصور الليل»

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توضيح من «أمانة جدة» عن انتشار «صرصور الليل»

توضيح من «أمانة جدة» عن انتشار «صرصور الليل»
http://almnatiq.net/?p=685720
المناطق_جدة

اشتكى عدد من زوار الواجهة البحرية وسكان العديد من الأحياء في جدة من انتشار الجنادب السوداء أو ما يُعرف بـ«صرصور الليل».

من جانبه، أكد متحدث أمانة المحافظة محمد البقمي، على عدم رصد حالات انتشار غير طبيعية لهذه الحشرة، مشيرا إلى أن أعمال مكافحة الحشرات تتم حسب الخطة التشغيلية، إذ تم تنبيه مقاول المكافحة الحشرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكثيف أعمال الرش، بحسب “عكاظ”.

وأوضح الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس، أن الجنادب السوداء سميت بصرصور الليل لأنها تظهر وتنشط بكثرة ليلا، ولها أسماء عدة، منها سحير الليل وساير الليل، ولها أنواع عديدة ومقاسات مختلفة، وعادة تختبئ في الفراغات والفجوات بعيدا عن الضوء وبين الحشائش، وتشكل إزعاجا كبيرا بصوتها الذي تصدره لجذب الإناث أو من أجل الدفاع وإبعاد الذكور الأخرى من موقعها، إذ تستطيع الذكور تغيير النغمة الصادرة منها بتغيير زاوية تحريك الأجنحة.

ونوه إلى أن هذه الصراصير تعيش في المواقع الرطبة الدافئة وتتغذى على النباتات والحشرات وبقايا الطعام المتناثر والسكريات وما تجده من بقايا النفايات التي يمكن تغذيتها، خصوصا في الصرف الصحي وأشجار الشواطئ.

وأكد أن صراصير الليل تنزعج من الإضاءة، لذا تظهر ليلا وينحصر ضررها في الحساسية جراء لمسها، وذلك بسبب الطفيليات الموجودة على جسمها، وأن استخدام المبيدات الآمنة بيئيا وصحيا يقضي عليها تماما، ومن المهم المحافظة على نظافة المنزل والأحواش والحدائق لأن ظهورها يسبب إزعاجا بأصواتها حتى لو كانت فردية.

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