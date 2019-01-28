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برعاية أمير الرياض .. انطلاق مهرجان “عبيّه” بأمسية شعرية خليجية

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http://almnatiq.net/?p=685732
المناطق_الرياض

 تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 2 فبراير المقبل، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.

وستبدأ فعاليات المهرجان اليوم الثلاثاء من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، حيث سيشهد اليوم الأول، ألعاب الخفة مع الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل وتستمر هذه الفعاليات حتى الساعة (6.30م)، وسيكون الحاضرون على موعد مع فرقة البحرين الشعبية التي ستقدم ألوان مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين (5.00م-7.00م)، لتأتي بعدها الأمسية الشعرية الخليجية الكبرى المنتظرة للشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع، (7.30م-8.30م)، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين، ومن ثم سيُختتم اليوم الأول للمهرجان بحفل غنائي للفنان الشاب الحاصل على لقب أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف، صاحب الأغنية الشهيرة (مكانك خالي) والتي حققت رقم قياسي في عدد مستمعيها على موقع يوتيوب خلال 4 أشهر ونصف بعدد تجاوز الـ60 مليون مُستمتع.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان مابين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/

 

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