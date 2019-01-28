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سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة

سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة

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سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة

سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=685733
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، في مكتب سموه بالمحافظة اليوم ، رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري و أعضاء مجلس ادارة الغرفة.
ورحب سمو محافظ حفر الباطن في مستهل الاستقبال برئيس واعضاء المجلس وهنأهم بالثقة في ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الجديدة ، داعيا سموه الجميع ببذل المزيد من الجهود والمشاركة والعطاء لدعم القطاع التجاري بالمحافظة.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على توجيهاته السديدة لأعضاء المجلس.

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