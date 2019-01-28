صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 

عقدت وزارة الصحة ورشة عمل مكثفة لمدة يومين في مدينة أبها بمنطقة عسير بحضور عدد من ادارات الالتزام في المناطق الجنوبية ، وذلك بإشراف الوكالة المساعدة للالتزام و مشاركة إدارات الالتزام في كل من نجران وبيشة وجازان .
و اختصت ورشة العمل بتدريب المفتشين على القيام بعملية التدقيق الالكتروني للتقييم الذاتي التي تقوم به المنشأة الصحية الخاصة لنفسها و كانت وزارة الصحة قد اطلقت قبل أشهر مشروع التقييم الذاتي وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته الكترونياً و بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الالكتروني مما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.
و يأتي نظام التدقيق ليمكن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة من التأكد من صحة و دقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة و قياس مدى التزامها بتلك المعايير.
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