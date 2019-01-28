صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 

صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 

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صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 

صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 
http://almnatiq.net/?p=685744
المناطق_عسير
 
عقدت وزارة الصحة ورشة عمل مكثفة لمدة يومين في مدينة أبها بمنطقة عسير بحضور عدد من ادارات الالتزام في المناطق الجنوبية ، وذلك بإشراف الوكالة المساعدة للالتزام و مشاركة إدارات الالتزام في كل من نجران وبيشة وجازان .
 
‏‎و اختصت ورشة العمل بتدريب المفتشين على القيام بعملية التدقيق الالكتروني للتقييم الذاتي التي تقوم به المنشأة  الصحية الخاصة لنفسها و كانت وزارة الصحة قد اطلقت قبل أشهر مشروع التقييم الذاتي وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته الكترونياً و بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الالكتروني مما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص. 
 
‏‎و يأتي نظام التدقيق ليمكن أعضاء الالتزام بوزارة الصحة من التأكد من صحة و دقة التقييم الذاتي التي قامت به المنشأة و قياس مدى التزامها بتلك المعايير.

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