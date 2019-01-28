صحة عسير تستضيف ورشة عمل نظام التدقيق للمنشأت الصحية الخاصة 

المناطق_عسير

عقدت وزارة الصحة ورشة عمل مكثفة لمدة يومين في مدينة أبها بمنطقة عسير بحضور عدد من ادارات الالتزام في المناطق الجنوبية ، وذلك بإشراف الوكالة المساعدة للالتزام و مشاركة إدارات الالتزام في كل من نجران وبيشة وجازان .

‏‎و اختصت ورشة العمل بتدريب المفتشين على القيام بعملية التدقيق الالكتروني للتقييم الذاتي التي تقوم به المنشأة الصحية الخاصة لنفسها و كانت وزارة الصحة قد اطلقت قبل أشهر مشروع التقييم الذاتي وهو عبارة عن قائمة بالمعايير الصحية للمنشآت الصحية يتم تعبئته الكترونياً و بحيث يتم قياس أداء المنشآت الصحية الخاصة من خلال مسؤوليها عبر هذا النموذج الالكتروني مما يزيد نسبة الوعي والشفافية في القطاع الصحي الخاص.