30 مسعفا يقدمون دورات إسعافات أولية يومياً بجادة محايل

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ضمن البرامج المصاحبة لفعاليات “صدر الكرامة” برنامج الأمير نايف للأسعافات الأولية والذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحايل، حيث يستقبلون يوميا من 200 إلى 300 زائر بجادة محايل لتقديم دورات للإسعافات الأولية.

وأوضح مشرف وحدة التدريب بمحايل والمشرف على الركن الأستاذ “عبدالله محمد الفلقي” أن الدورات تتضمن عدة موضوعات عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية وحوادث الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى.

وأضاف “الفلقي” يتم تقديم نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة، وشرح تطبيق “أسعفني” الذي تم استحداثه من هيئة الهلال الأحمر السعودي لطلب فرقة إسعافية ونداء استغاثه وطريقة إدخال السيرة المرضية مع أي مرض مزمن والاتصال على مركز الخدمة عند حدوث طارئ ووصول أقرب مركز إسعاف في المنطقة لمنزل المريض، كما يقدم التطبيق طرق الإسعافات الأولية بست لغات مختلفة.

وأكد الأستاذ “عبدالله” أن عمل المسعف هو إنساني لصحة المواطنين والمقيمين بما تعود عليهم من فوائد صحية بطرق علمية وعملية، ويقوم بالخدمة في الموقع 30 شاب سعودي بنسبة 7 أو 8 مسعفين في اليوم طيلة فعاليات “صدر الكرامة”.