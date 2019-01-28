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لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة حول ” إدارة ورش العمل ” غداً

لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة حول ” إدارة ورش العمل ” غداً

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لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة حول ” إدارة ورش العمل ” غداً

لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة حول ” إدارة ورش العمل ” غداً
http://almnatiq.net/?p=685753
المناطق_علي العميري
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك غداً دورة بعنوان ” إدارة ورش العمل ” وذلك في مقر اللجنة بحي الورود بتبوك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد القيسي أن الدورة تستهدف النساء والمشرفات على تنظيم الملتقيات وتهدف إلى كسب المهارات و تنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمية وعملية و في إعداد وإدارة ورش العمل مشيراً إلى أن الدورة ستتناول عدداً من المحاور أهمها: مفهوم ورش العمل وأنواعها وخطوات تنفيذ ورش العمل  بالإضافة إلى طرق أدارة الورش.
وأضاف القيسي أن الدورة التي تقدمها المدربة نجاة بن مخاشن  تأتي ضمن برامج اللجنة لتنمية المهارات التخصصية للأفراد والمجتمع.

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