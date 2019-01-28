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مدير عام فرع وزارة العمل بتبوك يستقبل لجنة خلافة الغازي

مدير عام فرع وزارة العمل بتبوك يستقبل لجنة خلافة الغازي
http://almnatiq.net/?p=685754
المناطق - تبوك
استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي في مكتبه بالإدارة رئيس لجنة خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية العقيد أحمد بن مرزوق البلوي وأعضاء اللجنة.
وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور الحربي بأعضاء اللجنة لبرنامج خلافة الغازي بالمنطقة الشمالية الغربية مشيدًا بالوقت ذاته بالبرنامج الذي يستهدف شريحة مهمة في المجتمع وهم ذوي المرابطين على الحدود وما حققه من إنجازات وتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الغالية على الجميع.
كما أطلع مدير الفرع أعضاء اللجنة على ما يقدمه فرع الوزارة من خدمات‏ للمشاركين والمصابين وذوي الشهداء.
عقب ذلك تم التباحث بين الطرفين في العديد من المواضيع المشتركة التي تخدم أهداف اللجنة ويحقق النتائج المرجوة من إنشائها كواجب وطني يقع على عاتق الجميع وهو أقل ما يمكن تقديمه لجنودنا البواسل المرابطين على الثغور للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين .

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