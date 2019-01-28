وفاتين وإصابة في حادثين منفصلين بقلوة وغامد الزناد

صرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني أنه ورد بلاغ عن وقوع بقلوة – الغبشة ، وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة إتضح بوجود حالة وفاة بالموقع وإصابة أخرى نقلت من الموقع عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفرقة الإسعافية.

وذكر الزهراني بأنه وقع حادث إنقلاب آخر بمحافظة غامد الزناد وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصولهم للموقع إتضح بوجود إصابة وتم الكشف عليها من قبل الفرقة الإسعافية إلا إنه قد فارق الحياة ،