طلاب «ثانوية نجران» يزورون الكلية التقنية بنجران

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استقبلت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد اليوم طلاب التعليم بمدرسة نجران الثانوية، لتعريفهم بما تحتويه الكلية من أقسام ومرافق تدريبية.

واوضح علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية أن الجولة التعريفية التي شملت أقسام الكلية والمعامل والورش التدريبية، وإطلاعهم على آليات القبول وأنظمة الكلية وطرق التدريب والتخصصات المتاحة، تأتي ضمن برنامج زيارات مدارس التعليم العام لتعريف طلاب التعليم العام بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجالات التدريب لمساعدتهم في الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب لهم بعد انتهاء المراحل الدراسية الثانوية، وكيفية تحديد الميول المهني وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.