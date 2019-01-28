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أميرالجوف يقف على الأحياء المتضرره من الأمطار ويوجه الجهات الخدمية بتكاتف الجهود

أميرالجوف يقف على الأحياء المتضرره من الأمطار ويوجه الجهات الخدمية بتكاتف الجهود
http://almnatiq.net/?p=685764
المناطق_محمد الحسن

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم على أحياء مدينة سكاكا المتضررة من الأمطار، عقب الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة أمس الأحد، كما اطلع سموه على الجهود التي تبذلها عدداً من الجهات الخدمية، لإزالة مخلفات الأمطار والسيول، مطلعاً على الحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات لفتح بعض الطرق والشوارع أمام سالكيها، حيث تابع سموه ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.
كما تابع سمو أمير منطقة الجوف مع الدفاع المدني الحالة المطرية في باقي محافظات ومراكز المنطقة التي شهدت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة .
وقدم سموه شكره للدفاع المدني والأمانه وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به تلك الجهات وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً سموه بالعمل على إيجاد الحلول الدائمة لمعالجة تجمعات المياه .

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