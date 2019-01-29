عبدالرزاق حمدالله: الحكام يتناوبون على ظلم النصر.. وسأعتزل كرة القدم إذا لم تكن لي ركلة جزاء

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صب مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، جام غضبه على حكم مباراة فريقه أمام أحد، النرويجي سفاين موين، متهماً إياه بظلمه في إلغاء ركلة الجزاء ونيله بطاقة صفراء للتمثيل، ستحرمه عن مباراة الفريق في الجولة القادمة أمام التعاون.

وقال حمدلله في مقابلة تلفزيونية بعد المباراة “من أول السنة والنصر يُظلم، وأنا كلاعب أجنبي شفت هذه الأشياء في البداية وكنت أعتقد أنها عادية وغير مقصودة، ولكن مع مرور المباريات تأكد لي أن النصر يتعرض للظلم من طرف بعض الحكام، خصوصا حكم مباراة اليوم الذي ألغى ركلة جزاء واضحة 100% في نهاية المباراة، وإذا لم تكن ضربة جزاء سأعتزل كرة القدم نهائياً”.

وأضاف: “الحكم ظلمني في البطاقة الصفراء، وأتمنى من النادي أن يرفع احتجاج على البطاقة الصفراء، لعدم تحايلي”، مشيراً إلى أنه حزين على الظلم الذي تعرض له والذي تعرض له النادي رغم الفوز الكبير.

وعن تسجيل ظهيري الجنب اليوم وتحوله لصناعة اللعب، قال المغربي “النصر يلعب كفريق واحد ولا يهم من يسجل، الأهم الفوز، وهذا يدل أن الفريق يلعب كمجموعة واحدة”.