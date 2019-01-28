دراسة: هذه هي العوامل التي تمنحك عمرا حتى 90 عاما !

المناطق - وكالات

يحلم البشر منذ الأزل بالعيش لأطول فترة ممكنة، وبحثوا كثيرا عن ما يساعدهم على ذلك، واستخدموا عدة وسائل، بعضها خرافي وبعضها منطقي، كالدواء والغذاء السليم، هذا الحلم أصبح أقرب للتحقق أكثر من ذي قبل.

ونشرت شبكة CNN الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى دراسة أثبتت أن لحجم الجسم “الطول والوزن” إضافة إلى مستوى النشاط البدني، دورا في عيش الإنسان حتى سن التسعين عاما، ووفقا لدراسة جديدة فإن تأثير هذه الأمور يكون على المرأة أكثر من الرجل.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي عشن حتى 90 عاما، كن أطول وأقل وزنا من النساء اللواتي عشن حتى سن 70 عاما، ولم تجد الدراسة هذه العلاقة عند الرجال، ومع ذلك رأت أن الرجال يستفيدون من النشاط البدني أكثر من النساء.

وقالت الصحيفة إن الدراسة كانت رصدية؛ أي فقط راقبت النساء ولم تحدد السبب.

وقال الباحث في علم الأوبئة ديفيد، من جامعة بريستول في المملكة المتحدة، الذي لم يشارك في الدراسة، “إن النتائج توفر تلميحات مثيرة للاهتمام بأن صحة الرجال والنساء قد تستجيب بشكل مختلف إلى مؤشر كتلة الجسم، والطول وممارسة الرياضة”، ومؤشر كتلة الجسم هو قياس الدهون على أساس حساب الطول والوزن.

دراسة طويلة المدى

وذكرت الصحيفة أن الباحثين سألوا في عام 1986 أكثر من 7000 من الرجال والنساء النرويجيين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عن طولهم، ووزنهم الحالي، ووزنهم في سن العشرين.

وسألوهم أيضا عن نشاطهم البدني الحالي، الذي شمل المشي منفردا أو مع الكلاب، والبستنة، وترتيب المنزل، وركوب الدراجات إلى العمل والرياضة، ثم تم فرز الرجال والنساء حسب حصص نشاطهم البدني اليومي: أقل من 30 دقيقة، من 30 إلى 60 دقيقة، و 90 دقيقة أو أكثر.

وتم مراقبة هذه المجموعات حتى ماتوا أو بلغوا سن التسعين، ووجد الباحثون أن 433 من الرجال و994 من النساء الذين تم مراقبتهم عاشوا حتى سن التسعين، مع الأخذ بالاعتبار الأمور الأخرى التي تؤثر على طول العمر، مثل التدخين الحالي أو السابق ومستوى تعاطي الكحول.

وكانت نتائج الرجال والنساء في الدراسة مختلفة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتأثير حجم الجسم وممارسة النشاط البدني.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي قلن بأن وزنهن أقل في سن العشرين، وكان وزنهن أقل مع تقدمهن في السن أيضا، عشن فترة أطول من النساء اللواتي كان وزنهن أكثر.

وأدى الطول دورا رئيسيا في عيش بعض النساء فترة أطول من غيرهن، حيث وجدت الدراسة بأن النساء اللواتي يبلغ طولهن أكثر من 5 أقدام و 9 بوصات، كن أكثر احتمالية للعيش حتى سن التسعين، بنسبة تزيد عن النساء اللواتي يقل طولهن عن 5 أقدام و 3 بوصات.

وقالت الصحيفة يبدو أن الطول والوزن لا يعتبران عاملا مؤثرا لبقاء الرجال على قيد الحياة حتى سن التسعين، بالمقابل أدى النشاط البدني دورا رئيسيا في ذلك، حيث وجدت الدراسة بأن الرجال الذين كانوا يمارسون نشاطا بدنيا لمدة 90 دقيقة يوميا، كانوا أكثر احتمالية للعيش حتى سن التسعين بنسبة 39 في المائة، أكثر من الذين مارسوا نشاطا بدنيا أقل من 30 دقيقة يوميا، ولكل 30 دقيقة نشاط بدني في اليوم كان الرجال أكثر احتمالية للوصول لعمر90 عاما بنسبة 5 في المائة.

ومع ذلك، فإن النساء اللواتي كن يمارسن نشاطا بدنيا أكثر من 60 دقيقة يوميا، كن أكثر احتمالية للعيش حتى 90 عاما من اللواتي مارسن نشاطا بدنيا لمدة 30 دقيقة يوميا فقط بنسبة 21 في المائة، وعلى عكس الرجال، لم تكن هناك مكافأة لزيادة النشاط، في الواقع وجدت الدراسة أن المستوى الأمثل للنشاط للنساء كان 60 دقيقة في اليوم.

تباطؤ متوسط العمر المتوقع

وأشار الخبر إلى أن متوسط العمر المتوقع آخذ في الازدياد بالنسبة لمعظم دول العالم، ولكن الدراسات الحديثة تشير إلى تباطؤ هذا الاتجاه في بعض الدول المتقدمة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، كان متوسط العمر المتوقع ينخفض خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت إلى أن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات والانتحار يقع على عاتقهما الانخفاض الأخير، وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن الأسباب الرئيسية للوفاة تظل كما هي، ويعتبر مرض القلب والسرطان والسكتة الدماغية، أكثر ثلاثة أمور تقتل الأمريكيين، وكلها تأتي نتيجة لزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة.

وقال الباحث كارسليك: “من الواضح الآن أن السمنة وأنماط الحياة المستقرة، أي التي تخلو من أي نشاط بدني، ضارة بالصحة”.