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مصرع 20 من المليشيا بينهم قيادي في مواجهات بصعدة

مصرع 20 من المليشيا بينهم قيادي في مواجهات بصعدة
http://almnatiq.net/?p=685787
المناطق - وكالات

لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي مصرعهم الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليمني، على مواقع تمركز المليشيا، في مثلث باقم، تمكنت خلاله من قطع خطوط إمداد المليشيا.
وأسفر الهجوم عن مصرع 20 من عناصر الميلشيا بينهم القيادي الميداني المدعو محمد المتوكل، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

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