احدث الأخبار

متصفح إنترنت “حلال”.. تعرف على أبرز خدماته
أبرز المواد
 لهذا السبب الأمني .. لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان
أبرز المواد
 الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن.. أسبوع حاسم ينتظره العالم
أبرز المواد
 القصيم تتجمل بالأمطار
أبرز المواد
 مصرع 20 من المليشيا بينهم قيادي في مواجهات بصعدة
أبرز المواد
 دراسة: هذه هي العوامل التي تمنحك عمرا حتى 90 عاما !
أبرز المواد
 عبدالرزاق حمدالله: الحكام يتناوبون على ظلم النصر.. وسأعتزل كرة القدم إذا لم تكن لي ركلة جزاء
أبرز المواد
 زراعة تبوك تنظم لقاءً للتعريف بمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي غدًا
أبرز المواد
 أميرالجوف يقف على الأحياء المتضرره من الأمطار ويوجه الجهات الخدمية بتكاتف الجهود
أبرز المواد
 وفاتين وإصابة في حادثين منفصلين بقلوة وغامد الزناد
أبرز المواد
 طلاب «ثانوية نجران» يزورون الكلية التقنية بنجران
منطقة نجران
 لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك تنظم دورة حول ” إدارة ورش العمل ” غداً
منطقة تبوك
متصفح إنترنت “حلال”.. تعرف على أبرز خدماته

متصفح إنترنت “حلال”.. تعرف على أبرز خدماته

أبرز المواد
لهذا السبب الأمني .. لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان

لهذا السبب الأمني .. لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان

أبرز المواد
الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن.. أسبوع حاسم ينتظره العالم

الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن.. أسبوع حاسم ينتظره العالم

أبرز المواد
القصيم تتجمل بالأمطار

القصيم تتجمل بالأمطار

أبرز المواد

متصفح إنترنت “حلال”.. تعرف على أبرز خدماته

متصفح إنترنت “حلال”.. تعرف على أبرز خدماته
http://almnatiq.net/?p=685801
المناطق - وكالات

أطلقت شركة ماليزية ناشئة متصفح “حلال” يحمل اسم “سلام ويب”، لتستهدف به المستخدمين المسلمين حول العالم.

ويعد “سلام ويب” متصفحا للهواتف والكمبيوترات، ويقدم خدمات مثل المراسلة وعرض الأخبار، حسب ما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن هاسني زارينا محمد، مديرة شركة “سلام ويب تكنولوجيز” المطورة للمتصفح.

وتأمل زارينا في أن يستقطب متصفحها نسبة 10 في المئة من تعداد المسلمين حول العالم، البالغ 1.8 مليار.

وقالت: “نريد أن نجعل الإنترنت مكانا أفضل. نعلم أن الإنترنت يقدم محتوى جيدا وسيئا، وهنا يأتي دور متصفحنا الذي يمنح المستخدم أداة تجعله يرى الجانب المفيد فقط”.

ويدعم المتصفح “فلاتر” تصنيف صفحات الويب باعتبارها مناسبة أو غير ملائمة أو حيادية، مع تحذير المستخدمين في حال فتحهم عن طريق الخطأ مثلا لمواقع مقامرة أو ذات محتوى إباحي.

ومن الخدمات الأخرى التي يوفرها المتصفح، عرض أوقات الصلاة والتذكير بها، ومؤشر لاتجاه القبلة عند الصلاة.

روابط ذات صلة

لهذا السبب الأمني .. لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان

لهذا السبب الأمني .. لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان
الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن.. أسبوع حاسم ينتظره العالم

الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن.. أسبوع حاسم ينتظره العالم
القصيم تتجمل بالأمطار

القصيم تتجمل بالأمطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*