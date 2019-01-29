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رونالدو.. ركلة جزاء قاتلة تهز شباك “ميسي”

رونالدو.. ركلة جزاء قاتلة تهز شباك “ميسي”
http://almnatiq.net/?p=685808
المناطق - وكالات

في الوقت القاتل، سجل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدف الفوز لفريقه يوفنتوس في مرمى مضيفه لاتسيو، الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

هدف جاء من ركلة جزاء، تمكن عبرها رونالدو (33 عاما) من تحقيق الفوز لفريقه بنتيجة 2-1.

وساعد “الدون”، بهذا الفوز “السيدة العجوز” في الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، متقدما بـ11 نقطة عن أقرب منافسيه، نابولي.

لكن رونالدو تمكن أيضا من إحراز “انتصار” مؤقت آخر عبر هذه الركلة، إذ تفوق على غريمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في سجل الأهداف الشخصية المسجلة مع الأندية.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الاثنين، أن لدى رونالدو الآن 590 هدفا في 791 مباراة خاضها مع أندية عدة، منها إلى جانب السيدة العجوز، أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

أما منافسه ميسي، فقد أحرز حتى الآن 589 هدفا في 694 مباراة خاضها، مع فريقه الوحيد حتى الآن، برشلونة.

لكن، فارق العمر يصب في مصلحة النجم الأرجنتيني، إذ يصغر رونالدو بعامين، يمكن في خلالهما أن يتجاوز رونالدو ويتفوق عليه في سجل أهداف الأندية.

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