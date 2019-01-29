قتلى وجرحى في انفجار بمدينة المخا اليمنية

المناطق - وكالات

أفادت “سكاي نيوز عربية” بمقتل 6 أشخاص على الأقل، مساء الاثنين، في انفجار وقع في مدينة المخا غربي اليمن.

وأوضحت أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار، الذي وقع بعبوة ناسفة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المخا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، عن تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب “صعوبات على الأرض”.