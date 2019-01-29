الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض “مدمر حاملات الطائرات”

المناطق - وكالات

كشفت وسائل إعلام صينية، الأحد، عن ما وصفته بالجيل الجديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، التي تتمتع بقدرة على مهاجمة حاملات الطائرات، وإلحاق إصابات دقيقة بها.

وطبقا لما نقل موقع “ذا ويك” عن وزارة الدفاع الصينية، فإن الصاروخ DF-26، قادر على حمل رؤوس نووية أو تقليدية، وهو مثالي لضرب حاملات الطائرات.

ويتمتع الصاروخ بدمجه لزعانف تمكنه من المناورة جوا وصولا إلى الأهداف، كما أنه يتميز بحسب تقرير لموقع “غلوبال تايمز” بسرعته الكبيرة وصعوبة تعقبه.

وتشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن مدى الصاروخ الصيني الجديد قد يصل إلى 4 آلاف كيلومتر، الأمر الذي يضع القواعد الأميركية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ في مرمى نيران المارد الصيني.

وحاليا تتوفر لدى الجيوش مضادات لحاملات الطائرات والسفن مثل “براهموس” التي طورتها روسيا بالتعاون مع الهند، و”هاربون” و”كروز” الأميركيتين، التي تتميز بصعوبة إسقاطها، ويعاب عليها عدم تجاوبها السريعة في كشف الأهداف البحرية المتحركة.