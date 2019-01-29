لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. وظائف إدارية وصحية شاغرة في نستله

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أعلنت شركة نستله (Nestlé) عن توفر وظائف إدارية وصحية لحديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، الخبر، جدة، بريدة).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– ممثل طبي لمنتجات نستله الصحية – 5 وظائف – الرياض وجدة (Medical Representative)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الصحية (العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، الطب) حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– أخصائي مبيعات مباشرة – 3 وظائف – الرياض والخبر وبريدة (Direct Sales Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في نفس المجال.

– أخصائي رئيسي مبيعات مباشرة – وظيفة واحدة – الخبر (Direct Sales Senior Professional)

المتطلبات: المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– ممثل مبيعات ميداني – وظيفة واحدة – الخبر (Field Sales Representative)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

الشروط العامة:

– مهارات جيدة في التواصل باللغة العربية والإنجليزية.

– توفر رخصة قيادة سارية المفعول.

– مهارات في مجال المبيعات وخدمة العملاء.