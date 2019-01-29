لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. وظائف إدارية وصحية شاغرة في نستله

لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. وظائف إدارية وصحية شاغرة في نستله

أبرز المواد
الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض “مدمر حاملات الطائرات”

الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض “مدمر حاملات الطائرات”

أبرز المواد
مدير إدارة الطرق يقف على طرق مركز الشبحة بعد هطول الأمطار

مدير إدارة الطرق يقف على طرق مركز الشبحة بعد هطول الأمطار

منطقة تبوك
طالبات جامعة الجوف يطالبن سرعة النقل للمدينة الجامعية

طالبات جامعة الجوف يطالبن سرعة النقل للمدينة الجامعية

منطقة الجوف

لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. وظائف إدارية وصحية شاغرة في نستله

لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. وظائف إدارية وصحية شاغرة في نستله
http://almnatiq.net/?p=685820
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نستله (Nestlé) عن توفر وظائف إدارية وصحية لحديثي التخرج وذوي الخبرة في كل من (الرياض، الخبر، جدة، بريدة).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– ممثل طبي لمنتجات نستله الصحية – 5 وظائف – الرياض وجدة (Medical Representative)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الصحية (العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، الطب) حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– أخصائي مبيعات مباشرة – 3 وظائف – الرياض والخبر وبريدة (Direct Sales Professional)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في نفس المجال.

– أخصائي رئيسي مبيعات مباشرة – وظيفة واحدة – الخبر (Direct Sales Senior Professional)
المتطلبات: المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– ممثل مبيعات ميداني – وظيفة واحدة – الخبر (Field Sales Representative)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، مبيعات) أو ما يعادلهم حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين في مجال المبيعات.

الشروط العامة:

– مهارات جيدة في التواصل باللغة العربية والإنجليزية.
– توفر رخصة قيادة سارية المفعول.
– مهارات في مجال المبيعات وخدمة العملاء.

 

روابط ذات صلة

الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض “مدمر حاملات الطائرات”

الصين تكشر عن أنيابها.. وتستعرض “مدمر حاملات الطائرات”
أمطار على مدينة الرياض

أمطار على مدينة الرياض
قتلى وجرحى في انفجار بمدينة المخا اليمنية

قتلى وجرحى في انفجار بمدينة المخا اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*