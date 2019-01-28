طالبات جامعة الجوف يطالبن سرعة النقل للمدينة الجامعية

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جامعة الجوف ” ما تخرش الميه ” بهذا المثل الشعبي وجهت عدد من الطالبات الدراسات في كليات جامعة الجوف نقدهن على خر مياه الأمطار وسقوط الألواح في كليتهن المؤقته الواقعة في حي اللقائط في مدينة سكاكا مطالبات بسرعة النقل للمدينة الجامعية الواقعة على طريق مطار الجوف أو تعليق الدراسة وإصلاح الأضرار الناجمة من غزارة الأمطار والتي هطلت ليلة الإثنين الموافق 22 جمادى الأولى 1440 .

وتفاعل عدد من الطلاب و الطالبات وأولياء أمورهم وعدد من أفراد المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي في برنامج تويتر عبر وسم #جامعة_الجوف والذي اندرج تحته الكثير من المطالبات المختلفة والمنوعة كان أبرزها تعليق الدراسة أسوة بالمدارس والمطالبات الكثيرة من أولياء الأمور أهمية النقل للمدينة الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار جاهزية الأمن و السلامة .

في حيث طالبت نورة و سعاد وليلي و سهام و أمل و تغريد و تهاني و ايمان وغيرهن الكثير من الطالبات سرعة النقل للمدينة الجامعية والتي تأخرت لسنوات طويلة موضحات أنهن يقطعن مسافات أطول للوصول للكلية في مدينة سكاكا حيث يسكن بالعديد من محافظات و المراكز و القرى بمنطقة الجوف ولهن سنوات يقطعن الطريق ذهابا و ايابا ولا يوجد مبرر لتأجيل سرعة النقل للمدينة الجامعية مطالبات بالجدية في النقل للمدينة الجامعية بأسرع وقت ممكن .

وأوضح مصدر في جامعة الجوف – فضل عدم ذكر اسمه – أنه يتوقع الفصل الدراسي القادم عام 1441 أن يتم نقل الطالبات للدراسة في كليات المدينة الجامعية والواقع يفرض الانتقال خاصة وأن طريق مطار الجوف الواصل للمدينة الجامعية جاهز ويحتاج فقط تعديلات مرورية بسيطة ، مؤملا الانتقال للمدينة الجامعية بأقرب وقت ممكن .