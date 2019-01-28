مدير إدارة الطرق يقف على طرق مركز الشبحة بعد هطول الأمطار

أملج - فايز السميري:

وقف المهندس عبدالله العمري مدير إدارة الطرق فرع ضباء وبرفقته رئيس مركز الشبحة الأستاذ محمد الرفاعي ورئيس قسم الصيانة بضباء المهندس محمد البياضي ورئيس قسم الدراسات بضباء المهندس عبدالمجيد العصيمي علي جميع الطرق الصحراوية والمعبدة بمركز الشبحة والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة بالإضافة لوقوفهم علي الطريق الرابط بين محافظة أملج ومحافظة العيص وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة على كامل المنطقة مساء أمس مما نتج عنه تأثر بعض الطرق من جريان السيول وقد تم معالجتة ذلك مباشرة من قبل إدارة الطرق في عدد من المواقع وقد أوضح المهندس العمري ان هذه الزيارات التفقدية المباشرة بعد هطول الأمطار تأتي وفق توجيهات سعادة مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان سعيد الحويطي الذي يوجه بتفقد جميع الطرق في المحافظات والمراكز التابعة لفرع إدارة الطرق بضباء

وقد أشاد المهندس العمري بما وجده من تعاون من رئيس مركز الشبحة بمرافقته للوقوف على جميع الطرق وكذلك ماوجده من تعاون من قبل بلدية الشبحة في صيانة بعض هذه الطرق ، مما جعل هذا التعاون يثمر عن عودة هذه الطرق لوضعها الطبيعي في وقت وجيز جداً.

وكان مدير إدارة الطرق بضباء قد وصل للشبحة والتقى برئيس مركز الشبحة وبعد ذلك تم القيام بجولة على كافة الطرق في الشبحة وتوابعها واستمرت الجولة الي منتصف الليل نظراً للعدد الكبير للطرق الصحراوية التابعة للشبحة .

من جهته قدم رئيس مركز الشبحة كامل الشكر والتقدير لمدير إدارة الطرق بضباء المهندس عبدالله العمري على وقوفه شخصياً على جميع الطرق

في مركز الشبحة والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاورة وتجاوبه مع الكثير من مطالبات المواطنين فيما يختص بإدارة الطرق.

وأوضح الرفاعي ان فرع إدارة الطرق بضباء له جهود جبارة جداً في صيانة جميع الطرق وتحديداً الطرق الصحراوية التي تحتاج لصيانة بشكل مستمر ودائم وان ذلك لم يكن ليكون لولا الجهود الكبيرة التي يبذلها مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك وعلى راسهم المهندس/ سليمان سعيد الحويطي

مشيراً في حديثه ان خدمة المواطن أينما ما كان هي هدف الجميع .

مشيراً الي التوجيهات السديدة لمحافظ أملج المستمدة من توجيهات سمو أمير منطقة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه من أجل العمل على كل مايخدم المواطن.