نائب أمير منطقة الرياض يزور محافظة الغاط

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، بزيارة إلى محافظة الغاط في إطار زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ومحافظ الغاط منصور بن سعد السديري ومسؤولو المحافظة.

والتقى سمو نائب أمير الرياض أهالي الغاط ورؤساء المراكز والمسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأكد سموه في كلمة له على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم، مؤكدًا سموه على متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بكل أمر يخدم المحافظة ويسعى لتطويرها وازدهارها.

وألقى محافظ الغاط كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ سعادة الجميع بهذه الزيارة وعظيم الامتنان باللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على المتابعة والاهتمام.

كما عبر الأهالي في كلمة لهم بهذه المناسبة عن سعادتهم بزيارة سمو نائب أمير الرياض وتلمسه لاحتياجات المواطنين وأثر ذلك على الجميع.

عقب ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية ثم تسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة من محافظ الغاط.

وتفقد سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن عددًا من المواقع بالمحافظة منها الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ومراكز الدفاع المدني والشرطة، كما زار سموه عددًا من المواقع الثقافية والتراثية في المحافظة منها دار الرحمانية ومتحف الغاط التراثي.

وشملت جولة سموه زيارة عدد من الأعيان في منازلهم.