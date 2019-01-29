ابتعاد الجزء الرئيسي من الحالة الماطرة تدريجياً.. وأمطار رعدية على الرياض و الشرقية

المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها , كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف, الحدود الشمالية, حائل, القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

و يُتوقع أن تبتعد يوم الثلاثاء حزمة السُحُب الرئيسية المرافقة للحالة الجوية الماطرة (جابرة) التي أثرت على المملكة يومي الأحد والاثنين، حيثُ يبتعد حزام السُحُب الماطرة نحو الشرق.