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حظر بطاقة الصراف الآلي أو الفوز بجوائز مالية.. رسائل النصب تتوالى.. إليك كيف تواجهها

حظر بطاقة الصراف الآلي أو الفوز بجوائز مالية.. رسائل النصب تتوالى.. إليك كيف تواجهها

أبرز المواد

حظر بطاقة الصراف الآلي أو الفوز بجوائز مالية.. رسائل النصب تتوالى.. إليك كيف تواجهها

حظر بطاقة الصراف الآلي أو الفوز بجوائز مالية.. رسائل النصب تتوالى.. إليك كيف تواجهها
http://almnatiq.net/?p=685847
المناطق - الرياض

مع انتشار  رسائل نصية تصل إلى الجوالات وتطالب بتحديث بيانات الصراف الآلي وتزعم حظر بطاقة الصراف الآلي،أو إعلان عن جوائز مالية مغرية ، قد يقع البعض في مصيدة النصب و يسلم بياناته الشخصية الحساسة بنفسه .

أوضحت “البنوك السعودية ” إن تحديث البيانات لا يكون إلا من خلال فروع البنك فقط، تفاديا لمثل هذه الرسائل المضللة، كما أن البنوك لا تهدد عملاءها بالحظر و نصحت بتجاهل المكالمات أو الرسائل التي تزعم فوزك بجوائز وهمية، فتحديث البيانات البنكية او التواصل مع مشغلي الاتصالات لا يتم إلا عن طريق القنوات الرسمية للبنك او الشركة التي تتعامل معها.

لماذا يقع المستخدم ضحية؟

ودائماً ما يتردد تساؤل حول السبب، الذي يدفع الأشخاص للوقوع ضحايا للرسائل النصب والاحتيال، وللإجابة عن هذا التساؤل أوضحت أستريد كارولوس، من جامعة فورتسبورج الألمانية قائلة: “الإنسان كائن اجتماعي”، ويشعر بالحاجة إلى مساعدة الآخرين، ويميل إلى الثقة بالآخرين”؛ وبالتالي فإن المرء يستجيب بشكل أكثر اندفاعاً للرسائل، التي تثير تعاطفنا أكثر من الرسائل التحليلية، وغالباً ما يقع الأشخاص من مختلف الخلفيات ضحية لرسائل النصب والاحتيال، وخاصة إذا كانت مخصصة لأشخاص بعينهم.

كيف تواجه تلك الرسائل؟

وللإبلاغ عن أي ارقام تصدر منها مثل هذه الممارسات بإمكانك التواصل معنا من خلال مركز رعاية العملاء 1100 او قنوات وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ الاجراء اللازم كما تم تخصيص كود 330330 لاستقبال شكاوي الرسائل الاحتيالية.

وحذرت النيابة العامة ‏من‫ الاتصالات‬ و‫الرسائل النصية‬ أو ‫الالكترونية‬، التي تطلب ‫المعلومات المصرفية‬ أو ‫الأرقام السرية‬، والتي تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، وأكدت أنها تعد من‫ الجرائم المعلوماتية‬ التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.

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