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أمير جازان يزور محافظة الدرب اليوم ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس مجلس المنطقة غدا 

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أمير جازان يزور محافظة الدرب اليوم ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس مجلس المنطقة غدا 

أمير جازان يزور محافظة الدرب اليوم ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس مجلس المنطقة غدا 
http://almnatiq.net/?p=685850
المناطق - فضة عطيف
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، ضمن الجولات التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .
ويلتقي سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة مشايخ وأهالي المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، كما يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة .
وأعرب محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة , لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يوليانه من متابعة ورعاية للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، منوهاً في والوقت نفسه بدعم سموه لتطوير المحافظة .
وبين محافظ الدرب ، أن المشروعات التنموية تتنوع بين بلدية وتعليمية ، فيما سيبحث سمو أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى مع أهالي المحافظة ومجلس المنطقة الذي سيرأسه سموه ، بحضور سمو نائب أمير المنطقة وأعضاء المجلس وذلك بالمركز الحضاري بالدرب الذي سيفتتحه سموه خلال الزيارة.

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