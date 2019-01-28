أمير جازان يزور محافظة الدرب اليوم ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس مجلس المنطقة غدا 

المناطق - فضة عطيف

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة الدرب ، ضمن الجولات التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة .

ويلتقي سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة مشايخ وأهالي المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي ، كما يدشن عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة .

وأعرب محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ، عن شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة , لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يوليانه من متابعة ورعاية للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم، منوهاً في والوقت نفسه بدعم سموه لتطوير المحافظة .

وبين محافظ الدرب ، أن المشروعات التنموية تتنوع بين بلدية وتعليمية ، فيما سيبحث سمو أمير المنطقة عوامل تعزيز التنمية ونشرها في المراكز والقرى مع أهالي المحافظة ومجلس المنطقة الذي سيرأسه سموه ، بحضور سمو نائب أمير المنطقة وأعضاء المجلس وذلك بالمركز الحضاري بالدرب الذي سيفتتحه سموه خلال الزيارة.