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“العمل” والغرفة التجارية ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

“العمل” والغرفة التجارية ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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“العمل” والغرفة التجارية ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

“العمل” والغرفة التجارية ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=685853
المناطق - الرياض

نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بحضور وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي عبدالعزيز الكريديس ومساعد أمين عام الغرفة للاتصال المؤسسي والتسويق خالد العمر وذلك في إطار جهود الوزارة للتوطين ودعم المستفيدين، وذلك يومي الأحد والاثنين الماضيين بمقر الغرف التجارية بالرياض.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي إن الوزارة أقامت هذا الملتقى ممثلة في مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض بمشاركة 15 شركة من القطاع الخاص، ويهدف الملتقى إلى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم مادياً لتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

ولفت السيالي إلى أنه تقدم في الملتقى أكثر من 350 مستفيد ومستفيدة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية واستلام السيرة الذاتية لهم من قبل مسؤولي الشركات المشاركة تمهيداً لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم هذا الملتقى بالتعاون مع الغرفة التجارية في نسخته الثانية وتضمن طرح العديد من الوظائف المختلفة استفاد منها مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوطين الوظائف ودعم تمكين المستفيدين في مختلف المجالات، لأجل تحسين أوضاعهم المعيشة لتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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