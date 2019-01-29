احدث الأخبار

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين
أبرز المواد
 مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا
أبرز المواد
 هدف: 16954 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم النقل وحضانة الأطفال
أبرز المواد
 مركز 937 بالصحة يتعامل مع أكثر من 140 ألف اتصال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان!
أبرز المواد
 إيران.. فيضانات تضرب 5 محافظات
أبرز المواد
 “العمل” والغرفة التجارية ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمير جازان يزور محافظة الدرب اليوم ويدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات ويرأس مجلس المنطقة غدا 
منطقة جازان
 حظر بطاقة الصراف الآلي أو الفوز بجوائز مالية.. رسائل النصب تتوالى.. إليك كيف تواجهها
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية تابع سير العمليات الميدانية للبحث عن مواطن وأربعة نساء تم العثور عليهم في منطقة حدودية .
منطقة الحدود الشمالية
 ابتعاد الجزء الرئيسي من الحالة الماطرة تدريجياً.. وأمطار رعدية على الرياض و الشرقية
أبرز المواد
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

أبرز المواد
“مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين

“مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين

أبرز المواد
مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا

مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا

أبرز المواد
هدف: 16954 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم النقل وحضانة الأطفال

هدف: 16954 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم النقل وحضانة الأطفال

أبرز المواد

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان!

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان!
http://almnatiq.net/?p=685858
المناطق - الرياض

أجرى علماء تعديلا وراثيا للدجاج ليضع بيضا يحتوي على أدوية عالية الجودة في مكافحة السرطان والتهاب المفاصل، في أحدث اختراق طبي.

ويعتقد العلماء من معهد روزلين بجامعة إدنبرة، أن التقنية الجديدة يمكن أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنتاج الأدوية في المستقبل القريب.

وبتعديل الدجاج وراثيا لإنتاج الأدوية في البيض، وجد العلماء أن الأدوية تعمل مثل تلك المنتجة باستخدام الطرق التقليدية.

وما يثير الدهشة، أن ثلاث بيضات فقط كانت كافية لإنتاج الجرعات المحددة من الدواء، وتمكنت الدجاجات المعدلة وراثيا من وضع 300 بيضة في السنة.

وقالت البروفيسوره هيلين سانغ، إن فريق العلماء لم ينتج أدوية لاستخدامها في المرضى، ولكن الدراسة تقدم إثباتا مبدئيا على أن هذا النظام قابل للتطبيق ويمكن بسهولة تهيئته لإنتاج بروتينات علاجية أخرى.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن “الدجاج قابل للتطبيق تجاريا لإنتاج عقاقير عالية الجودة، لاستخدامها في الدراسات البحثية والتطبيقات الأخرى في التكنولوجيا الحيوية”.

ويستخدم البيض بالفعل في زراعة الفيروسات التي تستخدم كلقاحات، كما هو الحال في لقاح الإنفلونزا.

ولكن في الدراسة الجديدة، يبدو الأمر مختلفا لأن البروتينات العلاجية مشفرة في الحمض النووي للدجاج وتُنتج كجزء من بياض البيض.

وركز فريق العلماء في بادئ الأمر على بروتين ضروري لجهاز المناعة، له إمكانات علاجية، وهو بروتين يدعى “IFNalpha2a” وله تأثيرات قوية مضادة للفيروسات وللسرطان، ونسخته البشرية وفي الخنازير تسمى “macrophage-CSF”، ويتم تطويره كعلاج يحفز الأنسجة التالفة لإصلاح نفسها.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ليزا هيرون، رئيسة وحدة الزراعة البيولوجية للطيور في شركة “Roslin Technologies”: “نحن متحمسون لتطوير هذه التكنولوجيا إلى أقصى إمكاناتها، ليس فقط من أجل العلاجات البشرية في المستقبل ولكن أيضا لاستخدامها في مجالات الأبحاث وصحة الحيوان”.

روابط ذات صلة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
“مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين

“مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين
مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا

مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*