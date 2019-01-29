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الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
http://almnatiq.net/?p=685875
المناطق - واس

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، اليوم، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر، جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 0555 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية. وعادة ما يرتفع الذهب بدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1331 دولارا للأوقية. وبلغت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير كانون الثاني. وتماسكت الفضة عند 15.74 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 808.50 دولار.

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